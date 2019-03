Unggah Video Sungkeman, Syahrini Kembali Tutup Kolom Komentar

jpnn.com, JAKARTA - Syahrini kembali mengupload momen pernikahannya dengan suaminya Reino Barack. Kali ini lewat video yang mengabadikan prosesi pengajian dan sungkeman.

Dalam video, Syahrini dan Reino Barack tampak mengikuti acara dengan khidmat. Mereka juga berlutut di hadapan orang tua.

"The moment of truth asking from forgiveness from our parents," ungkap Syahrini sebagai keterangan foto, Kamis (7/3).

Namun ada yang berbeda dari unggahan pelantun Sesuatu itu kali ini. Kolom komentar yang biasanya bisa diakses kini di-non-aktifkan.

Syahrini sepertinya enggan membaca komentar netizen soal pernikahannya. Sebab banyak followers yang masih nyinyir terkait pernikahan Syahrini dengan Reino Barack.

BACA JUGA: Posting Momen Sungkeman, Syahrini - Reino Barack Kompak Tutup Kolom Komentar

Sebelum video tersebut, Syahrini juga sempat mengunggah potret saat meminta restu kepada ibunya, Wati Nurhayati. Wajah penyanyi sensasional itu terlihat menangis memohon restu jelang pernikahan dengan Reino Barack. Saat foto itu diupload, Syahrini masih membiarkan kolom komentar diakses meski kemudian dinonaktifkan.

"Restunya mama Wati, restunya Allah SWT. I love you mama," ujar Syahrini.