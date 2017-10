Ungkap Sulitnya jadi Ibu, Nafa Urbach Banjir Dukungan

jpnn.com, JAKARTA - Artis Nafa Urbach mendapatkan banyak dukungan dari netizen lewat Instagram pribadinya.

Di mana Nafa mengunggah foto ilustrasi seorang ibu dan anak. Dalam foto tersebut ada pesan terkait dirinya.

Pesan tersebut menyebutkan menjadi ibu bukanlah pekerjaan yang mudah.

“Being a mom isn’t an easy job, but it’s definitely the best job anyone could ever ask for,” begitu bunyi pesan tersebut.

Pada keterangannya, Nafa hanya menuliskan, “Me and Mikha”.

Karena pesan tersebut, Nafa lantas banjir dukungan dari netizen. Mengingat dirinya baru saja bercerai dari Zack Lee.

“Ttp semangat kak @nafaurbach Smua akan indah pada waktunya,” ujar akun tridewianggrek.

“Di balik semua itu pasti ad hikmahnya..tetap semangat ya mb nafa,” sambung akun titan_rafzky.