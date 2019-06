Universitas Singapura Peringkat 1 Asia, Universitas di Indonesia Peringkat 300-an Dunia

Setiap tahunnya, sejumlah lembaga di dunia mengeluarkan peringkat universitas terbaik di seluruh dunia. Salah satunya oleh lembaga bernama QS yang merilis peringkat untuk tahun 2020.

Peringkat universitas menurut QS

Dalam peringkat tersebut, dua universitas di Singapura, Nanyang Technological University dan National University of Singapore sama-sama menduduki peringkat 11 dalam daftar 500 universitas terbaik di dunia.

Ini menjadikan kedua lembaga perguruan tinggi ternama di Singapura itu sebagai universitas terbaik di Asia.

Universitas terbaik dunia masih dipegang Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Amerika Serikat yang berada di peringkat pertama delapan tahun berturut-turut.

Dua universitas di AS lainnya, Stanford University dan Harvard berada di urutan kedua dan ketiga, disusul Oxford University di Inggris di tempat keempat.

Dari Indonesia, universitas yang mendapat peringkat tertinggi adalah Universitas Indonesia yang berada di peringkat 296, turun dari peringkat setahun sebelumnya yaitu 292.

Yang mengalami peningkatan tajam adalah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang naik ke peringkat 320.

Peringkat UGM di tahun 2019 adalah 391 sehingga terjadi kenaikan peringkat 71.

Universitas terbaik ketiga dari Indonesia menurut QS adalah Institut Teknologi Bandung (ITB) yang berada di peringkat 331, juga mengalami peningkatan karena di tahun sebelumnya berada di peringkat 359.

Dalam menentukan peringkat ini, QS menggunakan beberapa kriteria seperti reputasi akademis, penelitian yang dilakukan, rasio antara staf dengan mahasiswa dan seberapa mudah lulusan mendapat pekerjaan.

Untuk Australia, tujuh universitas terbaik berada di peringkat 100 dunia, dengan Australian National University di Canberra berada di peringkat 29.

University of Melbourne berada di peringkat 38.

Dua universitas besar di Sydney, University of Sydney dan University of New South Wales saling berdekatan, yaitu masing-masing di peringkat 42 dan 43.

University of Queensland di Brisbane berada di peringkat 47 dan universitas lainnya di Melbourne, Monash University berada di peirngkat 58.

Dan University of Western Australia di Perth berada di peringkat 86.

