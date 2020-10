Unpad Gelar GARCOMBS

jpnn.com, BANDUNG - Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (DIM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran (Unpad) kembali menggelar The Global Advance Research Conference on Management and Business Studies (GARCOMBS).

Konferensi bertaraf internasional tersebut rencananya akan digelar secara virtual pada Sabtu dan Minggu (24-25/10) mendatang.

Ketua Program Studi DIM FEB Unpad Sulaeman Rahman Nidar menuturkan, kegiatan rutin ini merupakan forum yang mempertemukan akademisi bertaraf internasional untuk mempresentasikan kajian terbaru dan hasil penelitian di bidang manajamen dan bisnis.

Selain itu, kata dia, kegiatan ini juga menghadirkan praktisi dari berbagai industry mengenai kondisi terkini yang tengah dihadapi. Khususnya terkait dengan imbas dari pandemi Covid-19.

“Kegiatan ini juga menghadirkan lima pemangku kepentingan, tidak hanya akademisi tetapi juga regulator, pelaku bisnis, komunitas, serta juga media yang harapannya dapat mengamplifikasi kajian-kajian yang dipaparkan dalam kegiatan ini untuk membangun pemahaman bersama,” ujarnya di Bandung, Jumat (9/10).

Sulaeman memaparkan setidaknya ada tujuh bidang utama yang menjadi fokus dari kegiatan yang juga merupakan rangkaian dari Dies Natalis ke-63 FEB Unpad.

Baca Juga: UNPAD Paparkan Hasil Studi HTPL

Bidang tersebut adalah Manajemen Risiko, Organisasi Perilaku, Kepemimpinan dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Inovasi, Operasi, dan Supply Chain Management, Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan (termasuk investasi dan pasar modal serta akuntansi), Manajemen Strategis, Kewirausahaan, dan Isu Kontemporer, serta Green Business.

Dekan FEB Unpad Yudi Azis menuturkan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sumbangsih dunia pendidikan, terutama DIM FEB Unpad, tidak hanya terhadap pengembangan keilmuan tetapi juga kemashlahatan masyarakat secara umum.