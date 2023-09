Upaya Mengurangi Efek Rumah Kaca, Teknologi PPLI Konsisten Terapkan Ekonomi Sirkular

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus berupaya memperkuat sosialisasi pengurangan emisi gas rumah kaca.

Hal ini menjadi salah satu tema diskusi dalam ajang Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) Road to COP 28 yang berlangsung dari tanggal 16 hingga 28 September 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno.

Industri pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun(B3) PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) dalam kesempatan itu menjadi salah satu pembicara bersama sejumlah narasumber lainnya seperti APRIL, PLN dan INALUM.

Dalam kesempatan tersebut, Manager Research and Bussiness Development PPLI Dr Lely Fitriyani memaparkan tentang realisasi komitmen perusahaannya dalam upaya mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca.

"Sejak PPLI berdiri tahun 1994 sudah menerapkan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah B3 maupun non B3 dan masih terus dilakukan hingga saat ini," tandas Lely.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan apresiasi atas kiprah PPLI selama ini dalam turut mencegah kerusakan lingkungan dan menurunkan emisi gas rumah kaca.

"Dengan teknologi dan fasilitas yang dimiliki, PPLI telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga kelestarian alam dari potensi pencemaran lingkungan akibat limbah B3 maupun non B3 yang dihasilkan industri," ujar anak buah Menteri LHK, Siti Nurbaya tersebut.

Dalam ajang Festival LIKE Road to COP 28 tersebut, selain sebagai pembicara dalam diskusi yang digelar pada hari pertama kegiatan, perusahaan yang 95 persennya dimiliki oleh Perusahaan asal jepang DOWA Ecosystem Co Ltd tersebut juga berpartisipasi dalam pamerannya di tempat yang sama.