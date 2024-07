Upaya MIND ID Menjaga Stabilitas Sektor Pertambangan Secara Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID kembali kembali melakukan sosialisasi pengelolaan komoditas mineral Indonesia secara berkelanjutan melalui Sharing Session Penerapan Prinsip Sustainability di Sektor Pertambangan dan Pengolahan Mineral.

Upaya ini dilakukan MIND untuk terus memperkuat komitmen implementasi prinsip sustainability dalam setiap pengelolaan operasional bisnis anggota holding.

Coorporate Secretary MIND ID Heri Yusuf menegaskan perusahaan terus konsisten dalam mendorong seluruh anggota holding dalam menjalankan kegiatan industri pertambangan maupun pengolahan mineral yang berkelanjutan untuk menunjang kehidupan manusia di masa depan.

Upaya ini sesuai dengan standard maupun framework best practice global khususnya International Council of Mining and Metals (ICMM).

Menurut Heri, pertambangan harus mampu dikelola secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan life of time mine sehingga komoditas tambang, termasuk mineral bisa menjadi tulang punggung perekonomian negara.

"Kami akan terus berkolaborasi dengan seluruh anggota holding agar dapat mampu mengelola komoditas tambang termasuk mineral Indonesia dapat memberikan nilai tambah optimal bagi negara dalam jangka panjang," kata Heri dalam keterangan resminya, Rabu (17/7)

Heri menyampaikan Grup MIND ID juga memastikan pengelolaan tambang selaras dengan keberlanjutan kelestarian lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Upaya tersebut tertuang dalam Sustainability Pathway MIND ID, yakni panduan detail tentang cara mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam operasi sehari-hari dan proses pengambilan keputusan seluruh Anggota Holding," terangnya.