Update Harga Kripto Akhir Pekan, Ethereum Loyo

jpnn.com, JAKARTA - Harga Ethereum cenderung melemah pada perdagangan akhir pekan, Jumat (17/12) diperdagangan Litedex Protocol.

Mata uang digital itu berada di kisaran harga USD 3.882.80 per keping dengan volume transaksi sebesar USD 19,31 miliar dengan kapitalisasi pasar USD 461,57 miliar.

Kendati demikian pada Kamis (16/12) kemarin Bitcoin, Kripto, dan Ethereum sempat menguat ke zona hijau.

Direktur PT. TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan tekoreksinya pasar kripto karena investor merespons negatif sikap bank sentral Inggris yang menaikan suku bunga acuannya dari 0,1 persen menjadi 0,25 persen.

"Hal ini juga menjadi kenaikan yang pertama di antara bank sentral negara maju sejak era pandemi di tengah lonjakan inflasi negara tersebut," ujarnya.

Melansir data dari CoinMarketCap.com, Solana dan dua koin digital stablecoin yakni Tether dan USD Coin masih diperdagangkan di zona hijau.

Solana melesat 1,13 persen ke level harga USD 178,88 per koin atau setara dengan Rp 2.566.928 per koin (asumsi kurs hari ini Rp 14.350 per USD).

Sedangkan sisanya kembali terkoreksi pada pagi ini, Bitcoin merosot 2,53 persen ke level USD 47.733,55 per koin atau Rp 684.976.443 per koin.