Update Harga TBS Sawit hingga CPO

jpnn.com, JAKARTA - Tim perumus harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Jambi menetapkan harga TBS hingga minyak sawit mentah (CPO) untuk periode 19-25 April 2024.

Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Jambi Agusrizal menyatakan bahwa CPO mengalami kenaikan Rp 96 dari Rp 12.804 per kilogram menjadi Rp 12.900 per kilogram.

Harga inti sawit dan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit juga mengalami kenaikan yakni masing-masing untuk inti sawit sebesar Rp 264 per kilogram dari Rp 6.964 per kilogram jadi Rp 7.213 per kilogram.

Harga TBS naik Rp 52 per kilogram dari Rp 2.904 jadi Rp 2.956 per kilogram.

"Harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit dimana Pemerintah Provinsi Jambi membentuk perpanjangan tangan lewat satgas harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah," ujar Agusrizal dikutip, Senin (22/4).

Harga TBS di Jambi untuk TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp 2.326 per kilogram, usia tanam empat tahun Rp 2.466 per kilogram, usia tanam lima tahun Rp 2.581 per kilogram, usia tanam enam tahun Rp 2.690 per kilogram dan usia tanam tujuh tahun Rp 2.758 per kilogram.

Baca Juga: Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Plasma di Riau Naik

Kemudian untuk usia tanam delapan tahun senilai Rp 2.815 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp 2.871 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp 2,956 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp 2.865 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp 2.729 per kilogram.

Naiknya harga TBS, inti sawit dan CPO tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat penetapan harga yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi dan kelompok tani sawit yang berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.