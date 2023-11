UPJ dan Pintar.co Gelar Kuliah Umum Internasional, Hadirkan Steve Balaban sebagai Pembicara

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) bekerja sama dengan portal pendidikan online, pintar.co menyelenggarakan kuliah umum 'Private Equity: Simplifying Complex Assets', Kamis (2/11).

Kuliah umum yang berlangsung di Teater 2 Gedung A Kampus UPJ di Bintaro, Tangerang Selatan itu menghadirkan pembicara internasional, yakni Steve Balaban.

Steve Balaban merupakan Chief Learning Officer (CLO) MINK LEARNING, Ontario - Kanada, sebuah Lembaga pelatihan yang memberikan edukasi mengenai private equity kepada pemilik bisnis dan profesional di bidangnya.

Selain sebagai praktisi dan advisor dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang private equity, Steve Balaban juga merupakan dosen yang telah memenangkan berbagai penghargaan yang berasal dari School of Accounting and Finance, University of Waterloo, Kanada.

Rektor UPJ Ir. Yudi Samyudia Ph.D yang turut hadir dalam kuliah umum itu menyampaikan pintar.co adalah salah satu partner UPJ yang sudah memiliki kerja sama yang cukup lama dalam meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan di Universitas Pembangunan Jaya.

"Kuliah umum internasional ini adalah salah satu bentuk nyata kerja sama yang sudah terjalin baik antara UPJ dan pintar.co,” kata Yudi Samyudia.

Dia menambahkan UPJ memberikan banyak sekali kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa memiliki pengalaman internasional, salah satunya dengan menyelenggarakan kuliah umum dengan pembicara asing berbagai disiplin ilmu dari berbagai negara.