Uruguay vs Peru: Luis Suarez Satu-satunya Algojo yang Gagal dalam Drama Adu Penalti

jpnn.com, SALVADOR - Uruguay gagal melaju ke semifinal Copa America 2019 usai kalah dari Peru dalam drama adu penalti di Arena Fonte Nova, Salvador, Minggu (30/6) pagi WIB.

Sebelum babak adu penalti itu, Uruguay dan Peru bermain imbang tanpa gol dalam 2 x 45 menit. Tanpa melewati aturan babak perpanjangan waktu, kedua tim harus mengadu peruntungan.

La Celeste, julukan timnas Uruguay mendapat undian menendang lebih dahulu. Luis Suarez, striker Barcelona itu menjadi algojo pertama.



Luis Suarez (kiri). Foto: AFP

Suarez gagal. Tendangannya yang mengarah ke kiri, bisa diantisipasi, diblok oleh kiper Peru Pedro Gallese.

Luis Suarez's last 15 penalties for club and country:



His first miss from the spot since November 2016. https://t.co/vBgejUG7vt — Squawka Football (@Squawka) June 29, 2019