Usai Diancam Akan Diperkosa, Syifa Hadju: Aku Takut Ketemu Orang  

jpnn.com, TANGSEL - Artis cantik Syifa Hadju masih ketakutan dengan teror yang dialaminya baru-baru ini. Meski teror tersebut diterimanya di media sosial, ia tetap saja takut keluar rumah.

Apalagi dalam teror tersebut, Syifa Hadju diancam akan diculik dan diperkosa, bahkan dibunuh oleh orang tak dikenal.

“Sempat takut keluar (rumah). Puncaknya itu pas aku lagi di lokasi syuting, aku takut ketemu orang. Apalagi kalau ketemu orang yang enggak aku kenal, takut banget,” kata Syifa Hadju, di Tangsel, baru-baru ini.

Pemain film The Way I Love You itu merasa hidupnya tidak tenang lantaran teror yang diterimanya cukup mengerikan.

"Ada bukti screenshot, sebenarnya banyak dapat ancaman, puncaknya sekarang-sekarang ini. Aku merasa terancam karena (pelaku) memakai bahasa yang kuat (tidak pantas)," ungkap Syifa.

Awalnya, dara kelahiran 7 Juli 2000 itu mengira itu hanya ulah orang iseng. Tetapi karena aksi teror dilakukan terus menerus, dia yang merasa terancam langsung minta perlindungan polisi.

Bersama kuasa hukumnya, Syifa Hadju memutuskan melaporkan teror itu ke Polres Tangerang Selatan, pada Jumat (28/2).

“Semoga bisa segera terungkap ya. Bukan karena melalui sosial media enggak bisa ketahuan siapa pelakunya," pungkasnya.(mg7/jpnn)