Syifa Hadju Diancam Bakal Diculik dan Diperkosa, Ngeri Banget

jpnn.com, TANGSEL - Artis Syifa Hadju memutuskan melaporkan teror mengerikan yang dialaminya lewat media sosial ke polisi.

Dia mengaku sempat ketakutan keluar rumah usai mendapat teror dari orang tak dikenal itu.

Pemain film The Way I Love You itu bahkan sempat ketakutan bila bertemu dengan orang tak dikenal saat di lokasi syuting.

"Aduh, kalau ketemu orang yang enggak aku kenal takut banget deh. Jadi kayak enggak berani," kata Syifa Hadju di Tangsel, baru-baru ini.

Dara kelahiran 13 Juli 2000 itu merasa hidupnya tidak tenang lantaran teror yang diterimanya cukup mengerikan. Dia diteror akan diculik dan diperkosa oleh salah satu penghuni dunia maya.

"Ada bukti screenshot, sebenarnya banyak dapat ancaman, puncaknya sekarang-sekarang ini. Aku merasa terancam karena (pelaku) memakai bahasa yang kuat (tidak pantas)," ungkap Syifa.

"Sosial media itu dipenuhi sama jutaan orang kan, aku enggak bisa memfilter dan menyortir semua orang itu gitu. Jadi ya kemungkinannya besar sekali,” sambungnya.

Awalnya Syifa mengira hanya ulah orang iseng. Tetapi karena aksi teror dilakukan terus menerus, dia yang merasa terancam langsung minta perlindungan polisi. (mg7/jpnn)