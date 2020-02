Persembahan Spesial Ronan Keating untuk BCL

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Irlandia, Ronan Keating menghargai profesionalitas Bunga Citra Lestari (BCL). Sebab, BCL tetap tampil di konser "Romantic Valentine Concert", di tengah rasa duka kehilangan suami, Ashraf Siclair, BCL.

Ronan Keating pun memuji ketegaran BCL. "Apa yang dia alami beberapa waktu lalu adalah hal tersulit yang harus dilewati, doaku untukmu. Kamu adalah perempuan hebat," kata Ronan di atas panggung, tak lama setelah perempuan yang akrab disapa BCL itu selesai bernyanyi.

Mantan boyband Boyzone itu pun mempersembahkan lagu "If Tomorrow Never Comes" untuk BCL.

"Dia tidak mengecewakan penggemar. Melihatnya bangkit dan menyanyi malam ini, kita bisa tahu dia orang seperti apa," puji Ronan.

"Saya ingin mendedikasikan lagu ini untuk Bunga dan keluarganya," lanjut Ronan.

BCL tampil membawakan beberapa lagu sebelum Ronan Keating muncul di panggung. Berawal dari "Tetaplah di Hatiku" bersama Christian Bautista, BCL juga menyanyikan "Tentang Kamu", "Cinta Sejati" dan “Karena Kucinta Kau”.

Diketahui, suami Bunga, Ashraf Sinclair, meninggal dunia pada usia 40 tahun akibat serangan jantung tanggal 18 Februari 2020 silam.

Pria kelahiran Inggris itu menikah dengan BCL pada tahun 2008 silam dikaruniai seorang putra bernama Noah Sinclair. (ant/jpnn)