Uya Kuya Akui Langsung Hapus Rekaman TKP Kebakaran di LA Seusai Ditegur

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Uya Kuya mengaku telah menghapus video rekaman dari lokasi kebakaran di Altadena, Los Angeles.

Menurut Uya, rekaman video yang dipermasalahkan di LA tersebut segera dihapus setelah berbicara dengan pemilik properti yang terkena dampak.

Meskipun Uya dan timnya merekam di area publik, situasi ini menimbulkan kebingungan ketika pemilik rumah yang terekam kamera meminta untuk berhenti.

Dalam pernyataannya, Uya menjelaskan dirinya tidak menyadari rekamannya memperlihatkan properti salah satu pemilik rumah yang menjadi korban tersebut.

"Kami bingung saat dia bilang 'who are you?' dan ternyata itu ditujukan kepada kami," kata Uya Kuya saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

“Kami langsung stop, dan setelah itu, kami tidak melanjutkan,” imbuhnya.

Kendati sudah memberhentikan rekaman, sang pemilik rumah yang keberatan rupanya diam-diam merekam saat berinteraksi dengan Uya.

Menurut Uya, rekaman yang beredar dipotong secara sengaja, sehingga menghilangkan bagian rekaman tentang permintaan maaf dan ucapan menghapus rekaman video di kameranya.