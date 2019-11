Uya Kuya Reuni Bareng Tofu di The 90s Festival

jpnn.com, JAKARTA - Grup vokal Tofu bakal reuni untuk pertama kali setelah 16 tahun terpisah dari formasi awal. Reuni formasi Fla, Anton, dan Uya Kuya akan terlaksana dalam 'The 90s Festival' yang digelar pada 23 dan 24 November 2019, di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta.

"Ini pertama kali kami Tofu reuni setelah Uya Kuya keluar tahun 2003," kata Fla di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

Menariknya, Tofu tidak hanya mengajak Uya Kuya yang merupakan formasi awal untuk reuni. Pengganti Uya, yakni Joeniar Arief yang aktif dari 2003 sampai 2006 juga bakal tampil nantinya.

"Jadi kami akan tampil berempat, formasi pertama dan kedua," sambung Fla.

Tofu sudah melakukan persiapan jelang 'The 90s Festival'. Personel reuni itu telah menggelar latihan beberapa kali. Menurut Fla, latihan berjalan lancar meski Uya Kuya sudah lumayan lama tidak bernyanyi.

"Latihan lancar. Meski Uya harus menghapalkan lagu-lagu dari formasi kedua," ceritanya.

The 90s Festival bakal digelar selama dua hari, yakni pada 23 dan 24 November 2019. The 90s Festival menyiapkan lebih banyak bintang tamu kenamaan dari musisi era 90an. Empat musisi luar negeri dipastikan hadir, ditambah dengan puluhan musisi nasional.

Dari mancanegara, terdapat nama Aqua, Hanson, Vertical Horizon, dan Michael Learns to Rock (MLTR). Sementara dari dalam negeri ada, Sheila On 7, Gigi, Potret, Jamrud, Vina Panduwinata, Tipe-X, Element Reunion, ME, Bunglon, Godbless, NAIF, Potret, Fariz RM, Tofu, Dr PM, Wong Band, U Camp Reuni, 7 Kurcaci, Iwa K, Wayang, Sweet Martabak, dan banyak lagi. (mg3/jpnn)