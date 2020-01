Valencia 1-3 Real Madrid: Toni Kroos Cetak Gol Langsung dari Tendangan Sudut

jpnn.com, JEDDAH - Real Madrid memastikan satu tempat di final Piala Super Spanyol usai mengalahkan Valencia di semifinal.

Pada pertandingan yang digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/1) dini hari WIB itu, El Real menang 3-1.

Seluruh gol Real istimewa, terutama gol pembuka.

Gol pertama dicetak oleh Toni Kroos pada menit ke-15, langsung dari tendangan sudut.

Toni Kroos has just scored directly from a corner against Valencia ????????pic.twitter.com/JlVDld6y8B — Goal HQ (@goalhq_) January 8, 2020