Valve Memblokir Gim Dengan Konten Buatan AI di Steam

jpnn.com - Valve tegas menolak dan memblokir gim dengan konten buatan Artificial Intelligence (AI) di platform Steam.

Steam telah mengambil sikap yang cukup pasti dengan tidak akan lagi menyetujui gim yang dihasilkan AI.

Veteran industri Simon Carless mengungkapkan bahwa gim yang dia kirimkan yang berisi gambar AI telah diblokir oleh Steam.

“Saya mencoba merilis gim sekitar sebulan yang lalu, dengan beberapa aset yang jelas dihasilkan oleh AI,” ungkap Simon sebagaimana diunggah oleh Reddit.

“Rencana saya ialah untuk hanya mengirimkan versi permainan yang lebih kasar, dengan 2-3 aset/sprite yang memang jelas-jelas dihasilkan AI dan untuk memperbaikinya sebelum benar-benar merilis permainan karena saya tidak tahu Steam memiliki masalah dengan seni yang dihasilkan AI,” tambah dia.

Sementara itu, Sikon menerima surel sebagai tanggapan.

"Sementara kami berusaha untuk menerima sebagian besar judul yang dikirimkan kepada kami, kami tidak dapat mengirimkan gim yang pengembangnya tidak memiliki semua hak yang diperlukan."

“Setelah meninjau, kami telah mengidentifikasi kekayaan intelektual di [Game Name Here] yang tampaknya dimiliki oleh satu atau lebih pihak ketiga. Secara khusus, [Game Name Here] berisi aset seni yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan yang tampaknya mengandalkan materi hak cipta milik pihak ketiga."