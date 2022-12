Verrell Bramasta Kecopetan di Jepang, Syahrini Turun Tangan Beri Bantuan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Syahrini turun tangan membantu aktor Verrell Bramasta yang mengaku kecopetan di Jepang.

Istri Reino Barack itu langsung menghubungkan Verrell Bramasta dengan pihak Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Tokyo.

"Let me call Pak Dubes. Your contact number, please. Biar orang kedutaan hubungi you. OMG yang pasti copetnya pendatang bukan orang Jepang. Ada-ada saja," ungkap Syahrini kepada Verrell Bramasta di Instagram, Sabtu (31/12).

Verrel Bramasta lantas mengucapkan terima kasih kepada Syahrini.

Berkat bantuan Syahrini dan pihak Kedutaan Besar Indonesia di Jepang, dia mendapatkan paspor sementara.

"Thank you for your help Syahrini dan KBRI in Tokyo. Akhirnya dapat paspor sementara, tetapi tetap harus lapor lagi ke kepolisian Shinjuku," ujar Verrell Bramasta.

Verrell Bramasta pertama kali menyampaikan kabar dirinya kecopetan di Jepang melalui akun Instagram Story.

Dia mengatakan peristiwa itu terjadi ketika dirinya jalan-jalan di kawasan Shinjuku, Tokyo.