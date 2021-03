Versi Asli Film CODA Kini Tayang di KlikFilm, Simak Sinopsisnya

jpnn.com, JAKARTA - Apple TV membuat kejutan dengan membeli hak film Prancis berjudul La Famille Bélier untuk dibuat ulang senilai Rp350 miliar.

Film yang dibuat ulang dengan judul CODA itu berhasil meraih penghargaan Sundance Film Festival terbanyak sepanjang masa.

Empat penghargaaan tersebut untuk kategori U.S. Grand Jury Prize: Dramatic, Audience Award: U.S. Dramatic, U.S. Dramatic Special Jury Award for Ensemble Cast, and Directing Award: U.S. Dramatic prize.

Kejutan lainnya, film dalam versi aslinya kini sudah bisa ditonton di platform digital KlikFilm.

"Hadirnya La Famille Beller menjadi satu bukti eksistensi KlikFilm dalam menghadirkan film-film berkualitas," kata Frederica, Direktur KlikFilm dalam keterangannya, Kamis (11/3).

La Famille Bélier mengisahkan tentang Paula (Louane Emera) yang dibesarkan di lingkungan tani dan peternakan.

Kedua orang tuanya, Rodolphe Belier (Francois Damien) dan Gigi (Karin Viard), tuli sekaligus bisu. Adik laki-lakinya, Quentin (Luca Gelberg) mengalami nasib serupa.

Di sekolah, Paula bergaul karib dengan Mathilde (Roxane Duran). Suatu hari, ada audisi paduan suara yang menuntut peserta pamer vokal di depan guru, Pak Thomasson (Eric Elmosnino).