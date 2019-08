Victoria's Secret Rekrut Transgender Jadi Model Lingerie

jpnn.com - Victoria's Secret (VS) membuat gebrakan besar tahun ini. Perusahaan lingerie itu merekrut model transgender untuk kali pertama. Dia adalah Valentina Sampaio.

Kemarin, Senin (5/8) model dari Brasil itu mengunggah foto dirinya tengah menjalani sesi pemotretan bersama VS di Long Island, New York. Sampaio mengenakan robe putih. Rambut blonde-nya terurai dan make up-nya tampak natural. "Backstage click @vspink," tulis dia dalam caption.

Melalui manajernya, Erio Zanon, Sampaio mengaku sangat senang karena bisa mencetak sejarah di VS.

"Dia sangat bangga karena bisa mewakili semua komunitasnya. Dia berharap kesempatan ini akan menjadi langkah lain untuk mematahkan hambatan," kata Zanon dalam sebuah statement sebagaimana dilansir dari E! News.

BACA JUGA: Nayyab Ali, Transgender Nekat Nyaleg di Negeri Pembenci LGBT

Sampaio juga mendapat dukungan dari rekan sesama model VS. Salah satunya Lais Ribeiro, model dari Brasil. "Transgender pertama yang foto dengan VS! Ini membuatku sangat senang," cuit dia di Twitter kemarin (5/8).

Hal itu merupakan langkah besar bagi VS. Mengingat, akhir tahun lalu Ed Razek, chief marketing officer dari L Brand, parent company VS, memberikan tanggapan negatif ketika ditanya tentang model transgender dan plus-size untuk VS show.

"Tidakkah seharusnya punya model transeksual di show? Tidak. Tidak, aku pikir tidak harus,'' katanya dalam wawancara dengan Vogue.