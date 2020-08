Video Adhisty Zara dan Zaki Trending, Begini Reaksi Sang Ibu

jpnn.com - NAMA Adhisty Zara masih menjadi trending topic di Twitter sampai dengan hari ini setelah video remas dada yang beredar pada Rabu (19/8) malam.

Kini ibunda Zara, Sofia Yulinar turut angkat bicara dampak akibat video singkat Zara dengan kekasihnya Zaki Pohan tersebut.

Sofia mengatakan saat ini dia fokus pada kondisi mental Zara setelah di-bully netizen sejak malam tadi.

"Untuk saat ini tidak ada yang lebih penting daripada menjaga keselamatan jiwa dan mental anakku," tulis Sofia di IG Story akunnya @mrssaladin di Instagram.

Perempuan yang juga aktif sebagai kader PDIP tersebut meminta warganet berhenti mem-bully anak perempuannya.

"Stop judging please, I'm with her no matter what," sambungnya.

Saat ini baik Zara maupun Zaki belum memberikan komentar atas video tersebut. Keduanya juga mematikan kolom komentarnya di akunnya di Instagram.

Seperti diketahui dalam video itu terlihat, Zaki sedang menyandarkan kepalanya di bahu Zara sambil bercengkerama. Tak lama terlihat tangan Zaki seperti meremas bagian dada Zara.