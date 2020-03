Viktor Axelsen Menangis Setelah Pukul CTC di Final All England 2020

jpnn.com, BIRMINGHAM - Tangis Viktor Axelsen pecah setelah memastikan gelar juara tunggal putra All England 2020.

Dalam laga final di Arena Birmingham, Minggu (15/3) malam WIB, bule Denmark berusia 26 tahun itu mengalahkan peringkat dua dunia asal Taiwan Chou Tien Chen (CTC).

Axelsen yang lagi on fire, ketemu CTC yang malah tampil antiklimaks.

Sepanjang pertandingan, Axelsen berhasil mendikte Chou. Semua jurus Chou terbaca oleh Axelsen.

Advantage Axelsen!



The Great Dane takes a one game lead against CTC...#YAE20 pic.twitter.com/yrYAvbNv0d — ???? Yonex All England Badminton Championships ???? (@YonexAllEngland) March 15, 2020