Vinicius Selamatkan Real Madrid, Zidane Kurang Puas

jpnn.com, MADRID - Real Madrid harus puas dengan satu poin setelah hanya bermain imbang 1-1 saat menjamu Real Sociedad dalam lanjutan La Liga di Estadio Alfredo Di Stefano, Selasa (2/3) dini hari WIB.

El Real terhindar dari kekalahan setelah gol Vinicius Junior di pengujung laga menyamakan kedudukan.

Madrid menguasai pertandingan sejak awal, tetapi hingga turun minum skor 0-0 tak berubah.

Sociedad mampu unggul lebih dahulu di babak kedua lewat Portu, tepatnya pada menit ke-55.

100 - Vinícius Júnior ???????? has made his 100th appearance for Real Madrid in all competitions (13 goals), becoming the first player born in 2000 or later to reach this milestone for the Whites. Rescuer. pic.twitter.com/4z6SIItIEo — OptaJose (@OptaJose) March 1, 2021