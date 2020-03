Virus Corona Mengancam, Pablo Benua Pastikan Cintanya kepada Rey Utami tak Pudar

jpnn.com, JAKARTA - Pablo Benua membantah kabar dirinya bakal mengugat cerai istrinya Rey Utami. Bapak satu anak ini menyatakan hingga kini dirinya masih setia dengan Rey.

Di mata Pablo, Rey adalah wanita satu-satunya yang mampu mengubah hidupnya.

“Insya Allah saya dan istri tercinta Rey Utami akan selalu bersama hingga maut memisahkan. Dikarenakan Rey adalah wanita terbaik yang pernah saya temui di dunia ini,” aku Pablo dalam surat yang dia tulis dan diunggah ke akun Instagram miliknya.

Dia memastikan akan setia kepada Rey apapun tantangannya, terlebih saat ini keduanya sedang menghadapi masalah terkait kasus ikan asin.

Pablo juga mengaitkan cintanya dengan virus corona yang saat ini menjadi ancaman hampir di seluruh negara.

“Insya Allah saya akan selalu ada di samping Rey, sekalipun virus corona menjadi ancamannya. I Love you, so much, Rey Utami. I Love You so much Aaron. Daddy always miss you,” tandas Pablo.(chi/jpnn)