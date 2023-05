VNL 2023: Thailand Nyaris Mempermalukan Juara Bertahan

jpnn.com - ANTALYA - Tim bola voli putri Thailand memberikan perlawanan keras saat meladeni Italia pada pekan pertama Volleyball National League atau VNL 2023 di Antalya Sports Hall, Antalya, Turki, Selasa (30/5) malam WIB. Thailand si peraih emas bola voli putri SEA Games 2023 itu menang 26-24 di set pertama dari Italia yang berstatus juara bertahan. Pada set kedua Italia yang menang 25-17. Thailand kembali menang, mengambil set ketiga dengan 29-27. Baca Juga: Menggemaskan, Cewek-Cewek Jerman Pukul Belanda di Pembuka VNL 2023 Di set keempat, Thailand nyaris menang, tetapi Italia bangkit untuk unggul 30-28.

Pemain Thailand Kokram Pimpichaya menjadi penyumbang poin terbanyak di timnya dalam laga melawan Italia di VNL 2023, dengan 22 total poin. Foto: vnl Thailand lengah di set penentuan, menyerah 11-15. Baca Juga: Gulung Brasil, Tim Voli Italia Ukir Sejarah di VNL 2022 Italia sudah harus bekerja keras di laga perdananya dalam upaya mempertahankan mahkota VNL. Outside hitter Italia Loveth Omoruyi mengakui kekuatan Thailand.