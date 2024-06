VNL 2024: Heboh! Turki Memukul AS di Texas, Ada yang Kritis

jpnn.com - ARLINGTON – Tuan rumah Pool 4 Week 2 Volleyball Nations League atau VNL 2024 Putri, Amerika Serikat, gigit jari di pertandingan terakhir mereka di depan fan sendiri.

Menghadapi juara bertahan VNL, Turki, di College Park Center, Arlington, Texas, Senin (3/6) pagi WIB, AS kalah setelah tie breaker 2-3.

Kedua tim bergantian unggul. Set pertama AS membuat fannya bergemuruh, bersukacita, menang 25-21.

Pada set kedua, fan Turki yang lumayan banyak menduduki kursi di tribune arena indoor berkapasitas 7.000 itu, bersorak gembira lantaran tim kesayangannya menyamakan kedudukan 1-1. Turki memenangi set kedua 25-20.

Turki lalu unggul setelah mengambil set ketiga 25-21.

Namun, tuan rumah belum menyerah, memenangi set ke-4 25-12.

Puncak kehebohan di College Park Center terjadi di set ke-5, set yang cuma sampai poin 15 (kecuali jus).

AS dan Turki sama-sama habis-habisan. Dua kubu penonton di tribune pun juga all out. Tuan rumah akhirnya dipaksa menelan pil pahit. AS kalah 12-15.