VNL 2024: Pasukan Utama AS Memukul Argentina di Ottawa

OTTAWA – Amerika Serikat menghajar Argentina pada Pool 4 Week 2 Volleyball Nations League atau VNL 2024 Putra.

Turun full team (berbeda dengan saat Week 1), di TD Place Arena, Ottawa, Kanada, Rabu (5/6) pagi WIB, AS menang 3-0 (25-23, 25-21, 26-24).

Volleyball World melaporkan, tim asuhan John Speraw itu mengoleksi poinnya dari 46 attack, 21 opponent error, delapan block, dan satu ace.

Sementara itu, pundi poin Argentina berasal dari 41 attack, 20 opponent error, lima block, dan dua ace.

Tim voli putra AS berpose seusai menaklukkan Argentina pada Pool 4 Week 2 VNL 2024 di Ottawa. Foto: Volleyball World

Bintang-bintang utama AS yang tak turun di Week 1, seperti outside hitter Aaron Russell, outside hitter Torey Defalco, opposite Matthew Anderson, middle blocker Maxwell Holt, dan libero Erik Shoji, tampil apik.

Performa mereka juga terbantu dengan kehadiran setter utama, Kapten Amerika Micah Christenson yang kaya muslihat.

“Kami sedikit kesulitan dengan servis kami, tetapi akhirnya bisa menyesuaikan. Kami membutuhkan beberapa kemenangan lagi minggu ini untuk mencoba lulus ke 8 Besar," ujar Anderson.