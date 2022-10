Volcon dan Torrot Berkolaborasi Hadirkan Motor Listrik Offroad Khusus Anak-Anak

jpnn.com - Volcon dan Torrot berkolaborasi menghadirkan sepeda motor listrik khusus anak-anak mulai dari umur tiga sampai 16 tahun.

Sepeda motor listrik berkonsep off-road itu akan dirakit di fasilitas mereka di Barcelona, Spanyol.

Dari situ, sepeda motor akan diekspor ke negara-negara bagian di Amerika seperti Amerika Tengah dan Selatan serta Karibia, dengan jenama Volcon dan Torrot itu sendiri.

Volcon nantinya akan menawarkan tiga sepeda motor listrik remaja yang berbeda dalam dua ukuran; Motocross One dan Two series, Supermotard One dan Two, dan Trial One dan Two.

Motor seri satu itu ditujukan untuk anak-anak hingga usia enam tahun, sedangkan untuk motor listrik seri dua ditujukan untuk anak-anak usia enam hingga 11 tahun.

Selanjutnya, Volcon dan Torrot juga akan menawarkan sepeda seri Tiga dan Empat di berbagai wilayah.

Kedua ukuran tambahan itu akan mencakup rentang usia dari 12 hingga 16 tahun.

Pengiriman pertama diharapkan bisa terealisasi pada Desember 2022 mendatang.