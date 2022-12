Waduh! Harga Sawit Turun Signifikan, Kok Bisa?

jpnn.com, JAMBI - Harga sawit mengalami penurunan pada periode 9-15 Desember 2022.

Hal itu diketahui dari penetapan tim perumus harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Jambi.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal menetapkan harga minyak sawit mentah (CPO) mengalami penurunan cukup signifikan sebesar Rp 331 per kilogram dari Rp 12.171 menjadi Rp 11.840 per kilogram.

"Tim juga telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun setelah sempat naik beberapa bulan terakhir pada kali ini turun tipis sebesar Rp 52 per kilogram dari Rp 2.714 per kilogram menjadi Rp 2.662 sedangkan inti sawit naik Rp 85 per kilogram dari Rp 5.438 jadi Rp 5.523 per kilogram," kata Agusrizal, di Jambi Sabtu.

Harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit.

Berikut informasi selengkapnya harga TBS sawit di Jambi:

Baca Juga: Rekind Siapkan Pabrik Percontohan Limbah Kelapa Sawit Modern



1. Harga TBS sawit usia tanam tiga tahun Rp 2.101 per kilogram

2. Harga TBS sawit usia tanam empat tahun Rp 2.221 per kilogram