Waka MPR Eddy Soeparno Terima Dubes China, Bahas Penguatan Transisi Energi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menerima kunjungan kehormatan Duta Besar China untuk Indonesia H.E. Mr. Wang Lutong di Gedung Nusantara III DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).

Di pertemuan ini, Dubes Wang menyampaikan ucapan selamat atas pemerintahan Presiden Prabowo dan lancarnya transisi pemerintahan di Indonesia.

Secara khusus, Dubes Wang juga menyampaikan dukungannya atas komitmen Presiden Prabowo mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Indonesia.

Merespons hal itu, Eddy menjelaskan Presiden Prabowo fokus pada upaya mewujudkan ketahanan energi, pangan, dan air sebagai bagian dari komitmen untuk kesejahteraan rakyat.

"Selain itu Presiden Prabowo juga terus menjalankan kebijakan ekonomi dengan prinsip no one is letf behind dengan program-program makan bergizi gratis, penghapusan utang nelayan dan UMKM, serta cek kesehatan gratis," terang Eddy Soeparno dalam keterangannya, Selasa (12/2).

Kepada Dubes Wang, Eddy menyampaikan apresiasi tentang transformasi China yang berhasil menambah secara signifikan penggunaan energi terbarukan dan sekaligus mengurangi polusi udara di kota-kota besar.

Baca Juga: Eddy Soeparno Berterima Kasih ke Prabowo yang Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg Lagi

"Transformasi China dan komitmen penggunaan energi terbarukan baik solar, angin maupun sumber lainnya menjadi salah satu lesson learned bagi Indonesia untuk mendorong proses transisi sekaligus menambah secara signifikan bauran energi terbarukan," terangnya.

Eddy juga menyampaikan apresiasi tentang pesatnya inovasi dan perkembangan teknologi di China dengan biaya pengembangan yang ekonomis.