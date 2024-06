Wamenkes Apresiasi Kongres UAA, Tekankan Pentingnya Perkembangan Operasi Telerobotik di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan operasi jarak jauh menggunakan robot alias operasi telerobotik dapat mengatasi masalah kekurangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Indonesia.

Selain itu, telerobotik dapat mengatasi permasalahan geografis Indonesia yang luas, sehingga membantu masyarakat di berbagai daerah terpencil mendapatkan layanan kesehatan yang sama dengan kota besar.

Hal tersebut disampaikan Dante dalam konferensi pers Road to Urological Association of Asia (UAA) Congress 2024 di kawat Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Rabu (19/6).

"Operasi itu tinggal di alatnya, taruh alat di Sulawesi, Papua, desa terpencil, dan operasi bisa dilakukan dari Jakarta," kata Dante.

Pada kesempatan tersebut, Dante menyambut baik Kongres Road to Urological Association of Asia (UAA) yang akan diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada 5-8 September 2024.

Menurut Dante, Kongres UAA 2024 dapat menjadi momen para ekspert kesehatan bertukar informasi mengenai kemajuan teknologi atau keberha kasus tertentu.

"Memang perlu ada wadah untuk para dokter bisa saling bertukar informasi, salah satunya Kongres UAA 2024 nanti," ujarnya.

Terlebih, kasus uronefrologi menjadi salah satu dari empat prioritas utama pemerintah, karena morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi.