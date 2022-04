Wartawati Alih Profesi, Lalu Tampil Seksi di OnlyFans

jpnn.com, LONDON - Seorang wartawati di Inggris, Leanne Carr, memilih meninggalkan profesinya yang mentereng.

Cewek 33 tahun asal Lincolnshire itu kemudian alih profesi demi menjaring pendapatan dari OnlyFans.

Leanne pernah menjadi jurnalis untuk majalah di London. Selama beberapa tahun, dia membuat reportase untuk majalah Woman & Home, Now Magazine, Good to Know, Women’s Health, Noctis, dan Retail Week.

Sebelum menjadi jurnalis, Leanne menimba ilmu di sekolah teater. Syahdan, dia meneruskan pendidikannya dengan berkuliah di jurusan jurnalistik.

Lulus dari perguruan tinggi, Leanne bekerja sebagai wartawati di London. Dia menjadi jurnalis di ibu kota Inggris itu selama satu dekade.

Namun, Leanne merasa London yang supersibuk bukanlah dunianya. Dia memilih berhenti dari profesinya, lalu memanfaatkan kemampuannya untuk pembuatan konten.

"Saya memberanikan diri menggabungkan keterampilan tampil dan menulis untuk masuk ke pembuatan konten, blogging, dan live streaming," katanya.

Leanne membuat konten tentang dirinya berpose mengenakan pakaian dalam. Pemilik akun Leanne London di OnlyFans itu selalu tampil menggoda di depan kamera web.