Waspada! 6 Makanan Ini Bikin Kesehatan Tulang Memburuk

jpnn.com - Banyak orang tidak tahu bahwa ada makanan dan minuman yang bisa membuat kesehatan tulang memburuk.

Apa saja semua itu? Berikut ini makanan dan minuman yang bisa menghambat tubuh menyerap kalsium dan mengurangi kepadatan mineral tulang Anda seperti dilansir dari klikdokter:

1. Makanan bersodium tinggi.

Semakin asin makanan Anda, makin banyak kalsium dalam tubuh yang hilang. Profesor kedokteran klinis di Columbia University yang juga juru bicara Yayasan Osteoporosis Nasional, Dr. Cosman, MD mengatakan, garam diketahui menyebabkan ekskresi kalsium berlebihan melalui ginjal.

Untuk kesehatan tulang maksimal, dia merekomendasikan asupan garam di bawah 2.300 miligram per harinya.

Sebuah studi yang diterbitkan di Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition pada Desember 2016, menemukan bahwa pria Tiongkok yang memiliki kebiasaan makan makanan asin lebih rentan terhadap osteoporosis.

Sementara itu, The U.S. Department of Health and Human Services memperingatkan, bahwa garam bisa menyebabkan tekanan darah tinggi.

2. Camilan manis.