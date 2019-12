Waspada! Lampung Diprediksi Hujan Lebat dan Angin Kencang

jpnn.com, LAMPUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini hujan lebat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Provinsi Lampung pada Senin hingga Selasa (10/12) pagi.

Menurut siaran pers Tim Pemrakira Bertugas BMKG Radin Inten Lampung, hujan lebat disertai petir dan angin kencang berpeluang meliputi wilayah Kabupaten Mesuji, Tulangbawang Barat, Way Kanan, dan Pesisir Barat pada sore hari serta wilayah Kabupaten Way Kanan, Lampung Utara, Mesuji, dan Tulangbawang Barat pada malam hari.

Prakiraan cuaca umum Provinsi Lampung yang berlaku 9 Desember 2019 pukul 07.00 WIB sampai dengan 10 Desember 2019 pukul 07.00 WIB juga menyebutkan, angin secara umum bertiup dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan antara 5-20 knot (9-38 km/jam) dan jarak pandang berkisar antara 3 dan 10 km di wilayah Lampung.

Suhu udara di wilayah Provinsi Lampung secara umum berkisar 23-33 derajat Celsius, kecuali wilayah Lampung bagian barat seperti Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat yang suhunya menurut prakiraan berkisar 16-31 derajat Celsius.

Kelembapan udara di wilayah provinsi itu secara umum berkisar 55-93 persen, kecuali wilayah Lampung bagian barat seperti Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat yang kelembapannya berkisar 65-98 persen.

Menurut prakiraan BMKG, secara umum wilayah Lampung pada Senin pagi hari cerah hingga berawan.

Siang hingga sore harinya hujan ringan hingga lebat berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Mesuji, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat.



Malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mesuji, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah. Dini hari berpotensi hujan lokal di wilayah Kabupaten Way Kanan dan Pesisir Barat. (antara/jpnn)