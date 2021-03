Waspada, Sering Tidak Sarapan Timbulkan Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang dengan rutinitas kerja yang padat sering melupakan sarapan dan hanya minum kopi atau teh saja.

Padahal melupakan sarapan bisa berakibat fatal pada kasehatan tubuh.

Hal ini seperti diungkapkan studi yang dipublikasikan dalam Journal of the American College of Cardiology.

" Melupakan sarapan bisa meningkatkan risiko pengerasan pada dinding pembuluh darah arteri atau dikenal dengan istilah atherosklerosis atau penyakit yang berhubungan dengan jantung," demikian isi study tersebut dikutip Healthy Guide.

Peneliti memperhitungkan segala faktor risiko dari penyakit jantung.

Hasilnya mereka yang rutin meninggalkan sarapan tetap memiliki risiko tinggi menderita atherosklerosis bila dibandingkan dengan mereka yang rajin sarapan.

Menurut Dr. Valentín Fuster, peneliti dalam studi ini, presentase energi yang dikonsumsi pada pagi hari kemungkinan besar berpengaruh terhadap kesehatan sistem kardiovaskuler.

Menurut laman Genpi.co, pada studi sebelumnya, meninggalkan sarapan dihubungkan dengan hal hal yang berhubungan dengan penyakit jantung seperti kegemukan, diabetes dan kadar kolesterol yang tinggi.