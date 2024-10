WATERBOMB Festival Hadirkan Sensasi Musik dan Perang Air untuk Penggemar K-Pop

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik air terbesar asal Korea Selatan, WATERBOMB Festival siap digelar di PHANTOM Ground Park – PIK 2, Jakarta, pada 2 November 2024.

Acara ini merupakan bagian dari World Tour WATERBOMB yang sebelumnya sukses diadakan di berbagai kota di Korea dan luar negeri.

Dengan konsep perpaduan musik Hip-Hop dan EDM (Electronic Dance Music) serta perang air, WATERBOMB Jakarta akan menarik ribuan penggemar musik, khususnya K-Pop dan K-Hip-Hop.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, event ini akan menarik wisatawan mancanegara dan menjadi daya tarik baru di Indonesia.

"Selain menyuguhkan hiburan kelas dunia, festival ini juga memberi dampak positif bagi sektor ekonomi kreatif lokal,” ujarnya dalam sesi The Final Episode of Weekly Brief With Sandi Uno.

Sementara itu, Chairman Prestige Promotions Rudy Salim menambahkan, festival ini akan memberikan peluang besar bagi pelaku industri kreatif dan UMKM yang terlibat di area festival.

“Ribuan pengunjung diharapkan memadati acara ini, yang akan membantu mempromosikan Indonesia sebagai destinasi wisata inovatif dan penuh warna,” kata Rudy Salim.

Untung Pranoto selaku CEO Prestige Promotions turut menambahkan hadirnya 20 pengisi acara yang sebagian besar merupakan artis papan atas asal Korea Selatan.