WebTVAsia Awards 2019 Digelar di Vietnam, Siapa yang Bakal Juara?

jpnn.com, JAKARTA - Ajang penghargaan bergengsi bagi pelaku industri hiburan di Asia, yakni METUB WebTVAsia Awards 2019 segera bergulir. Tahun ini, malam puncak diadakan di Ho Chi Minh City, Vietnam pada 5 Desember 2019.

WebTVAsia Awards 2019 bakal dihadiri lebih dari 600 tamu VIP dari wilayah Asia. Acara ini juga akan berlangsung secara live streaming di akun YouTube, maupun halaman Facebook resmi WebTVAsia dan METUB Network yang menjangkau 126 juta subscribers secara global.

Perhelatan WebTVAsia Awards 2019 mengusung tema 'Celebrate Asia: Rise of Vietnam'. Selain kategori khusus untuk individu bertalenta dari tuan rumah, penghargaan juga diberikan kepada nama-nama besar publik figur di Asia, termasuk dari Indonesia.

Penyanyi muda Chi Pu akan membuka pergelaran WebTVAsia Awards 2019. Di panggung utama, dia rencana membawakan lagu hit yang berjudul Doa Hoa Hong (Queen) dan Anh Oi O Lai.

"Ketika memulai karier menjadi seorang penyanyi, saya tidak pernah membayangkan akan berakhir di panggung besar seperti ini. Aku ingat ketika pertama kali tampil di WebTVAsia’s Viral Fest di depan delapan ribu orang di Bali," kata Chi Pu dalam keterangan yang diterima jpnn.com, Selasa (3/12).

Selain itu, ada Chris Downs seorang MC yang berasal dari Kanada dan berdarah Taiwan yang patut mengundang perhatian. Chris Downs yang mengawali kariernya setelah muncul di game-show 'Where’s My Dad?' bakal muncul bersama dengan Huyen My untuk mengumumkan pemenang METUB WebTVAsia Beauty Icon of the Year Award. Tidak ketinggalan ada princess-pop Vietnam, Min juga bakal turut mengumumkan pemenang. Sementara Pricilla Abby Young Jae, Fuying & Sam, Suni Ha Linh, Amee, Haoren, dan bakal beraksi di hadapan tamu undangan.

"Kami selalu menyemangati talenta lokal kami untuk mengekspresikan keunikan mereka. Dengan dukungan yang mumpuni, saya rasa semuanya akan menjadi mungkin," ujar Phuong Ha, CEO dari METUB Network.

Sejumlah penghargaan kategori bakal diperebutkan dalam WebTVAsia Awards 2019. Antara lain Viral Video of The Year, Channel of The Year, Outstanding Content of the Year, Promising Creator of the Year, Breakout Channel of the Year, Creator of the Year, Youth Inspiration of the Year, Channel of the Year, Kids Choice Award, dan kategori lainnya.