WhatsApp Menguji Fitur Mengubah Warna Tema Aplikasi

jpnn.com - WhatsApp dalam waktu dekat akan memungkinkan penggunanya mengubah warna tema aplikasi di ponsel, bahkan sampai lima opsi.

WABetaInfo mengumumkan WhatsApp sedang menguji coba fitur Theme atau Tema yang memungkinkan pengguna mengubah warna aplikasi.

Fitur itu ditemukan di WhatsApp beta untuk iOS versi 24.1.10.70.

Screenshot yang diunggah WABetaInfo memperlihatkan ada lima warna yang dapat dipilih pengguna yaitu hijau, biru, putih, ungu, dan merah muda.

Tidak ada opsi untuk memilih warna custom sesuai keinginan pengguna.

Di bagian bawah pilihan warna terdapat keterangan yang menyatakan 'This only updates the main color of the app' yang artinya pemilihan warna ini hanya mengganti warna utama aplikasi.

Namun, WABetaInfo juga menemukan ada opsi warna lain yang diperluas ke depannya.

Mengubah warna tema aplikasi WhatsApp dapat diakses di menu Appearance di pengaturan.