WhatsApp Siapkan 2 Fitur Baru, Apa Saja?

jpnn.com - WhatsApp tengah mengembangkan dua fitur baru, yaitu menyembunyikan status online dan menyimpan pesan temporer.

Kehadiran fitur menyembunyikan status online itu ditemukan pada WhatsApp versi beta untuk Android 2.22.16.12.

Beberapa minggu sebelumnya, platform pesan instan itu juga sedang menguji fitur tersebut untuk perangkat iOS.

Status online akan terlihat ketika pengguna sedang membuka WhatsApp.

Dalam fitur yang sedang diuji coba tersebut pengguna bisa mengatur apakah dia ingin terlihat sedang online ketika membuka aplikasi.

WhatsApp memberikan dua pilihan pada setelan privasi, yaitu semua orang bisa melihat ketika sedang online dan sama dengan terakhir kali dilihat atau same as last seen.

Jika memilih setelan sama dengan terakhir kali dilihat, pengguna bisa mengatur agar dia tidak terlihat saat sedang online.

Caranya, pilih opsi tidak seorang pun (nobody) pada pilihan siapa yang bisa melihat kapan terakhir membuka WhatsApp, pengguna tidak akan berstatus online ketika sedang membuka aplikasi.