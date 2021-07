Will You Come, Kisah Romansa Remaja Persembahan MJ & The Carousel

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi MJ & The Carousel merilis single baru berjudul Will You Come lengkap dengan music video.

Lagu tersebut juga ditulis dalam bahasa Inggris, seperti single sebelumnya yang berjudul Dearest Friends.

Menurut dia, lagu tersebut merefleksikan kisah romansa sepasang remaja yang sedang dalam penantian.

Baca Juga: BTS Ajak Penggemar Menari Lewat Lagu Permission to Dance

"Menunggu dengan tidak pasti sambil berharap pasangan hidupnya datang," kata MJ dalam keterangan tertulis, Kamis (15/7).

Dia melibatkan musikus kenamaan tanah air, seperti Arya Dei Element, Ryan Ho dan Agnes Galuh dalam penggarapan single tersebut.

Pemilik nama asli Maria Joveta Nara itu berkolaborasi dengan iBeat Lab dan GNP Enterprise yang membidik pasar remaja penikmat musik.

Baca Juga: Elian Bersama Bretya Adhy Lepas Single Would You

"Semoga lagu baru ini bisa diterima penikmat musik di tanah air," tutur MJ Nara.

Will You Come dapat dinikmati secara serentak di semua digital Streaming Platform mulai 16 Juli 2021. (jlo/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru: