Wonderful Indonesia Bersinar di Pameran Pariwisata SATTE 2020

jpnn.com, JAKARTA - Logo dan nama Wonderful Indonesia sempat terpampang gagah di situs resmi South Asia Travel and Tourism Expo (SATTE) 2020. Ukurannya besar. Judulnya pun bikin bangga 'Indonesia To Be Premium Partner Country For SATTE 2020'.

Brand pariwisata Indonesia itu menghiasi informasi resmi pameran pariwisata terbesar di kawasan Asia Selatan, di hari pertama, 8 Januari 2020.

Pameran yang digelar di Greater Noida, Delhi, India, 8-10 Januari tersebut memuji performa Wonderful Indonesia. Dari mulai destinasi, amenitas mumpuni, hospitality, hingga booth terbesar, semuanya diekspos habis-habisan.

Booth-nya paling luas. Paling besar. Desainnya paling eye-cathing. Ada kapal Phinisi yang menghias booth. Sisi bawahnya digunakan untuk industri. Sementara bagian atasnya diset sebagai tempat meeting bisnis. Ada sofa, meja, bangku. Desainnya dibuat bergaya milenial seperti kafe.

Industri yang diboyong pun tercatat paling banyak. Jumlahnya 45 industri. Tak ada satu pun negara lain yang mampu menyaingi Indonesia.



Deputi Pengembangan Pemasaran II Kemenparekraf Nia Niscaya yang didampingi Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional III Sigit Witjaksono mengaku bangga dengan tampilan Wonderful Indonesia di SATTE 2020.

Kemenparekraf memang terus tancap gas dan tak kenal hentinya berpromosi di pasar-pasar utama. Salah satunya di SATTE 2020.

“Kemenparekraf tampil all out di SATTE 2020. Puluhan industri pariwisata mengisi booth berdesain Kapal Pinisi di India Expo Centre, Greater Noida, 8-10 Januari 2020,” kata Nia.

Puluhan Industri besar dilibatkan. Semua menempati areal seluas 250 sq mt. Ada alasan mengapa Wonderful Indonesia tampil all out di India.