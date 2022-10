World Cinema Week 2022 Selesai, Ini Film Yang Laku Keras

jpnn.com, JAKARTA - Pagelaran festival film World Cinema Week (WCW) 2022 sudah berakhir.

Festival film tersebut ditutup dengan penayangan Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti garapan Herwin Novianto pada Minggu (30/10) malam.

Festival Director WCW Shandy Gasella mengatakan, antusias pecinta film terhadap acara tersebut sangat tinggi.

Beberapa film, bahkan tiketnya terjual habis karena tingginya minat penonton.

"Film yang ditayangin rata-rata hampir sold out, ada yang terjual habis, tetapi paling sepi lima puluh persen," ujar Shandy Gasella di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu.

Namun, dia belum tahu total tiket terjual selama penayangan film di WCW 2022.

Shandy lantas menyebutkan deretan film yang banyak diminati di WCW 2022. Salah satunya ialah Triangle Of Sadness.

"Triangle Of Sadness itu 10 menit dibuka penjualan tiket langsung terjual habis buat dua show, Cross The Line enggak sangka sold out juga," tuturnya.