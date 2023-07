Wow, Angela Gilsha Tempuh 1.000 KM saat Berpetualang di Selandia Baru

jpnn.com, JAKARTA - Paras cantik yang dimiliki tak membuat Angela Gilsha cemas terhadap kegiatan yang dijalani dalam kehidupannya.

Wanita blasteran Indonesia-Italia itu tak segan untuk mengisi padatnya rangkaian aktivitas, baik dalam pekerjaan sebagai public figure maupun menjalani kegemarannya, yakni berpetualang.

Berbicara ihwal kegemaran, wanita cantik berusia 29 tahun tak takut untuk melakukan petualangan. Salah satu yang baru dilakukan ialah dengan mengeksplorasi keindahan di Selandia Baru.

Petualangan Angela Gilsha yang juga menjadi Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, di Selandia Baru menempuh jarak 100 kilometer selama 9 hari.

Tentu saja itu bukan sebuah jarak yang pendek. Kendati begitu, Angela Gilsha mengaku tak dihantui rasa lelah. Bahkan ia menyebut eksplorasi ke tempat wisata selama 9 hari dengan menempuh jarak 1.000 km belum cukup.

"Menjelajahi South Island (di Selandia Baru, red) sembilan hari, tujuh tempat dan (menempuh perjalanan -red) lebih dari seribu kilometer. Thank you, New Zealand!," tulis Angel Gilsha dalam akunnya di Instagram.

Seperti diketahui, selain sebagai public figure maupun artis yang acap terlihat di layar kaca, Angela Gilsha turut bertugas sebagai Tim Komunikasi Menpora RI.

Sesuai dengan kegemarannya dalam berolahraga serta berpetualang, Angela Gilsha tak menolak ketika datang tawaran dari Menpora Dito Ariotedjo untuk membantu mengkampanyekan olahraga di Indonesia.