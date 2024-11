Wowrack Ajak Masyarakat Intip Masa Depan Teknologi

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan penyedia jasa cloud dan pengelola infrastruktur IT terdepan di Indonesia Wowrack secara resmi menggelar acara tahunan, Wowrack Technology Event (WTE) 2024.

Co-Founder dan CEO Wowrack, Erward Osckar menyatakan WTE kali ini digelar dengan mengangkat tema “Empowering Technology, Grasping Better Now and Future”.

Erward menyebutkan bahwa melalui acara ini, Wowrack membuka peluang bagi individu dan perusahaan untuk mendalami teknologi agar membantu menghadapi tantangan yang muncul.

"Juga mendorong perkembangan di tengah perubahan yang terus berlangsung, baik kini mau pun di masa depan," ungkap Erward.

Menurut Erward, acara ini merupakan cerminan komitmen untuk mendorong inovasi dan kolaborasi yang bermakna dalam dunia teknologi.

Sebagai penyedia infrastruktur IT yang beroperasi secara global, Wowrack melihat teknologi bukan hanya sebagai alat tetapi sebagai kekuatan transformatif yang dapat membantu kita menghadapi tantangan saat ini dan menciptakan masa depan yang lebih resilien.

"Kami berharap melalui acara ini, kita dapat mengeksplorasi peluang baru, berbagi wawasan, dan memicu ide-ide yang akan mempercepat kemajuan di seluruh industri," pungkasnya.

Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Dr. Ir. Bonifasius Wahyu Pudjianto, M.T. dalam pidato pembukaanya mengatakan tingginya penetrasi dan penggunaan teknologi di Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi.