Wuling Alvez Melantai di IIMS 2023, Harganya Mulai Rp 209 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Mobil terbaru Wuling yang ditunggu-tunggu akhirnya meluncur di International Motor Show (IIMS) 2023, Kamis (16/2), yaitu Alvez.

Sport utility vehicle (SUV) berbodi kompak tersebut sudah bisa dipinang dengan mahar Rp 209 juta.

"Di pembukaan IIMS 2023 ini kami resmi memperkenalkan lini produk terbaru Wuling di segmen kompak SUV, yaitu Alvez," ungkap Vice President Wuling Motors Arif Pramadana saat peluncuran, di Jakarta.

Nama Alvez memiliki arti 'All At Once' dalam bahasa Inggris yang melambangkan sebuah perpaduan antara desain eksterior stylish, interior modern, serta inovasi teknologi berkendara.

Menurut Arif, Wuling Alvez ditujukan kepada konsumen berjiwa muda, berpikiran modern, dan cerdas dalam memilih.

Secara tampilan Alvez didesain dengan garis bodi siluet nan sporty.

Dimensinya yang kompak makin menonjol dengan dynamic dual-tone color, bold front grille, LED DRL dan adjustable LED, dan pelek cutting-edge 16 in.

Interior Alvez juga tak kalah menggoda mata dan electric sunroof yang membuatnya terasa premium.