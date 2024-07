Wuling Dianugerahi Sebagai Produsen Kendaraan Ramah Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors (Wuling) mendapat apresiasi sebagai produsen kendaraan ramah lingkungan dalam Anugerah Ekonomi Hijau yang digelar oleh detikcom, Senin (30/7) malam.

Adapun acara penganugerahan itu ditujukan kepada program dan inisiatif yang dilakukan oleh korporasi, lembaga, dan organisasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap environmental, social, dan governance (ESG).

Apresiasi itu diberikan kepada Wuling sebagai pengakuan atas komitmen dan dedikasinya dalam menghadirkan kendaraan yang ramah lingkungan bagi konsumen di Indonesia.

PR Manager Wuling Motors Brian Gomgom mengatakan ini merupakan pencapaian dari dedikasi Wuling dalam menghadirkan kendaraan ramah lingkungan sejak 2022 dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan.

"Kami percaya bahwa masa depan mobilitas terletak pada inovasi yang ramah lingkungan dan apresiasi ini memotivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia sejalan dengan semangat ‘Drive For a Better Life’," ujar Brian Gomgom.

Wuling mulai menjadi produsen kendaraan ramah lingkungan pada bulan 2022 yang bertepatan dengan peluncuran kendaraan listrik pertamanya yakni Air ev.

Kendaraan listrik berdimensi compact itu menonjolkan beragam kemudahan kepada pengendara, seperti kemudahan untuk digunakan (easy to use), pengisian daya baterai yang bisa dilakukan di rumah dan SPKLU (easy home charging), dan biaya kepemilikan yang terjangkau (easy to own).

Sejak peluncurannya, Wuling Air ev semakin dikenal luas oleh masyarakat dan diakui sebagai solusi mobilitas ramah lingkungan yang terjangkau.