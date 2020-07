Wuling Rilis 2 Mobil Listrik Mini, Kapan ke Indonesia?

jpnn.com - Perusahaan patungan SAIC-GM-Wuling Automobile meluncurkan dua mobil listrik mini, E300 dan E300 Plus dengan harga mulai 64.800 yuan (sekira Rp132 juta) dan 69.800 yuan (sekira Rp143 juta).

Kedua kendaraan yang baru diluncurkan ini ditenagai oleh baterai berkapasitas 31,9 kWh yang sanggup berjalan hingga 305 km menurut siklus uji NEDC.

Menggunakan pengisian cepat DC, mobil ini dapat diisi hingga 80 persen dalam satu jam. Namun, pengisian penuh pada soket 220V membutuhkan waktu 15 jam.

Baterai yang mendukung motor listrik ini dipasang pada bagian belakang yang berguna untuk menggerakkan roda belakang, dengan tenaga yang dihasilkan mencapai 40 kW (53 HP / 54 PS) dan torsi 150 Nm (111 lb-ft).

Menguti Carscoops, tenaga itu cukup untuk kecepatan tertinggi 100 km / jam (62 mph). Perbedaan antara E300 dan E300 Plus adalah ukuran dan kapasitas penumpang.

Baojun E300 Plus memiliki dimensi panjang 2.625 mm (103,3 in), lebar 1,647 mm (64,8 in) dan tinggi 1.588 mm (62,5 in), dengan wheelbase berukuran 1.750 mm (68,9 in).

Baca Juga: Spesifikasi Wuling Victory BerpotensiJadi Lawan Berat Toyota Innova

Alhasil, dengan dimensi tersebut, kendaraan ini hanya bisa menampung dua atau tiga penumpang.

Baojun E300 Plus ini juga memiliki jarak sumbu roda 2.020 mm (79,5 in), panjang keseluruhan 2.894 mm (113,9 in), dan lebar sedikit lebih tinggi.