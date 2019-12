Xiaomi Segera Luncurkan 10 HP 5G Tahun Depan

jpnn.com - PADA ajang jumpa press seputar 5G dengan tajuk '5G Future Salon' yang berlangsung di Beijing beberapa waktu lalu, Xiaomi berjanji akan menghadirkan setidaknya 10 HP 5G pada 2020 mendatang.

Director of the Technical Committee of Xiaomi Group Hong Wei mengatakan, pihaknya akan meluncurkan berbagai model smartphone 5G di tahun depan.

Namun, untuk modelnya Wei belum mau membocorkan perangkat apa saja yang diluncurkan.

Baca Juga: Bocoran Wujud Xiaomi Redmi K30 dengan Dukungan Jaringan 5G

Dia menyebutkan, Xiaomi tak hanya fokus pada pengembangan smartphone saja tetapi smart hadware dan juga platform IoT.

"Hingga 5 tahun ke depan, kami masih terus mengembangkan teknologi di bidang smartphone IoT," kata Wei seperti dilansir Gizchina, Selasa (24/12),

Pada 2019 ini, baru ada 4 HP 5G Xiaomi yang telah diluncurkan, yakni Mi 9 Pro 5G, Mi Mix Alpha, Mi Mix 3 5G dan Redmi K30. Xiaomi Mi 9 Pro 5G dan Mi Mix Alpha telah dijual di China, sedangkan Mi Mix 3 5G sudah diluncurkan di India.

Baca Juga: Xiaomi Mi Watch Kini Bisa Terhubung ke iPhone

Sementara untuk pasar IoT yang juga menjadi target pengembangan 5G di tahun mendatang, Xiaomi mengklaim telah menghubungkan lebih dari 196 perangkat IoT di tahun 2019. Angka ini akan terus meningkat di tahun depan.

Angka ini tak hanya produk smartphone, tetapi juga beberapa produk dari kategori smarthome. Home Wei menyebutkan bahwa sekitar 55 juta perangkat rumah pintar Xiaomi telah dipasarkan hingga bulan September 2019 lalu. (mg9/jpnn)