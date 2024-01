Xu Kai dan Zhao Lusi Raih Penghargaan Bergengsi di Tencent Video All Star Night 2023

jpnn.com, JAKARTA - Acara Tencent Video All Star Night 2023 digelar di Venetian Cotai Arena, Macau, Tiongkok pada Minggu (17/12/2023).

Ratusan selebritas dan tokoh dari industri hiburan Tiongkok hadir memeriahkan perayaan pencapaian dan inovasi dalam acara tersebut.

Deretan bintang ternama yang serialnya tayang di platform streaming OTT milik Tencent Video, yakni WeTV pun turut hadir.

Mulai dari Dilraba Dilmurat (You Are My Glory, Love Designer), Wang Yibo (The Untamed, Legenda Fei), Zhao Lusi (The Last Immortal, Dating in The Kitchen), Ni Ni (With You, Parallel World), Gong Jun (Begin Again, The Love Equations), dan Jackson Wang (The Next 2023, Jackson's Doki Channel).

Selain itu, serangkaian pertunjukan dari artis, seperti Zhou Shen, Li Peiling, dan Meng Meiqi juga menambah semarak acara malam penghargaan bagi pelaku industri hiburan Tiongkok tersebut.

Adapun Tencent Video All Star Night 2023 memberikan penghargaan kepada 40 kategori tayangan.

Tak hanya itu, Tencent juga mengumumkan drama-drama yang akan datang dengan kolaborasi yang spektakuler, medley lagu film klasik, dan inovasi lagu populer yang menghibur.

Salah satunya adalah Flowers yang tayang pada 27 Desember 2023.