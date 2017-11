Ya Ampun, Pak Jokowi Difitnah Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Tindakan sangat nekat dan jahat dilakukan pengelola akun Facebook Andre Sopyan.

Sebab, akun yang diduga bot itu kemarin (1/11) mengunggah foto hasil olah digital (oldig) yang memfitnah Presiden Joko Widodo. Dalam foto rekayasa tersebut, Jokowi digambarkan sedang makan babi.

Jawa Pos tak ingin sekadar menyajikan berita bahwa foto itu hoaks, namun juga berupaya mencari asal usul foto yang digunakan sebagai bahan olah digital.

Ternyata foto babi panggang yang seolah sedang disantap Jokowi tersebut berasal dari Inggris. Anda bisa menemukannya di situs stock foto, vector, video Alamy.com.

Judul fotonya Hog Spit Roast on Barbecue with A Pig’s Head in Foreground. Ya, foto itu memang menggambarkan babi yang dipanggang utuh.

Kepalanya terpotong, tapi masih ditaruh di tempat pemanggangan. Kontributor foto tersebut adalah Mark Wiener. Foto itu diambil pada 28 Juli 2012.

Tapi, Jawa Pos menduga si pembuat foto hoax Jokowi makan babi tak mengambil gambar dari Alamy.com.

Sebab, foto yang ada di Alamy masih dalam kondisi di-watermark. Rasanya tidak mungkin si pembuat hoaks itu rela mengeluarkan uang USD 19 untuk membeli foto tersebut.